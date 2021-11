Quelques difficultés de circulation à attendre pour les retours, dès ce vendredi

Dans le sens des départs



• Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 novembre sont classés « vert » au niveau national.



Dans le sens des retours



• Vendredi 5 novembre est classé « vert » au niveau national et « orange » en Île-de-France et en Bourgogne et Est. Bison Futé prévoit une circulation dense sur l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 15h à 18h.



• Samedi 6 et dimanche 7 novembre sont classés « vert » au niveau national.