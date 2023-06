Quatre sapeurs-pompiers d'Héricourt-en-Caux blessés lors d'un accident de la route : deux sont dans un état grave

Quatre sapoeurs-pompiers étaient à bord du fourgon « qui a heurté un talus de plein fouet » et s'est immobilisé dans le fossé, selon des informations communiquées par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Si le conducteur et le passager avant du fourgon ont été blessés légèrement, les deux passagers arrières ont quant à eux été blessés gravement.



Les victimes ont été emmenées par la route vers le centre hospitalier universitaire de Rouen à l'exception de l'une d'elles qui a été évacuée, médicalisée, par l'hélicoptère Viking du SAMU76.



La jeune femme qui condusait la voiture s'en est sortie indemne.



L'intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et 10 engins, ainsi qu'une équipe du service mobile d'urgenvce et de réanimation (SMUR).