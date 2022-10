Quatre gendarmes fauchés par un 44 tonnes sur l'A13 lors d'une opération anti-drogue

Le conducteur du 44 tonnes, un jeune homme de 21 ans, a été transporté, en urgence relative, vers l'hôpital des Feugrais, près d'Elbeuf, ainsi qu'un agent de la SAPN, âgé de 43 ans, également blessé légèrement. Quant aux deux occupants de la voiture de tourisme, âgés de 25 ans, ils ont été évacués vers l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers près du Havre. Le conducteur de la dépanneuse est lui indemne.



Le préfet de l'Eure ainsi que le colonel du groupement de gendarmerie de l'Eure se sont rendus sur place dans la nuit. Dans un communiqué publié ce matin, le représentant de l'Etat a présenté « ses condoléances à la famille et aux proches du gendarme décédé, et témoigne de son soutien aux trois gendarmes blessés ainsi qu’au patrouilleur de la SAPN ».



L'autoroute A13 a été fermée immédiatement à la circulation et n'a été rouverte que ce matin, à l'issue des opérations de secours qui ont mobilisé 30 sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR, et des constatations de la gendarmerie.