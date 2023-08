Quatre conducteurs sanctionnés pour défaut de permis le même jour, dans la métropole de Rouen

Un peu plus tard, à 9h30, la brigade de sécurité routière de passage avenue de l'Europe, toujours à Rouen, s'est intéressée à une BMW . Lors du contrôle de son conducteur, un homme de 53 ans domicilié à Montville, les policiers ont constaté que son permis de conduire faisait l'objet d'une procédure de suspension et que le véhicule était en défaut de contrôle technique. Cerise sur le gâteau, l'automobiliste était en état d'ivresse, ce qui lui a valu son placement en garde à vue. La voiture a été placée en fourrière.



Vers 16h15, l'attention d'une patrouille du groupe de sécurité de proximité (GSP) est attirée par un motard qui conduit sans gants. Il est intercepté. Le pilote, âgé de 17 ans et originaire du Houlme, n'est pas titulaire du permis moto de catégorie A1. L'engin est parti à la fourrière.



Pour clore la journée, peu avant 21 heures, des gendarmes en sécurisation au Petit-Quevilly ont intercepté le conducteur d'un véhicule qui circulait sur l'avenue Jacques-Prévert. Le jeune homme de 22 ans était en défaut de permis de conduire et d'assurance, ainsi que positif aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue.