Quatre blessés, dont un grave, dans un accident de la route à Ardouval, en Seine-Maritime

Deux véhicules se sont percutés sur la route de Bellencombre (D48) ce lundi matin peu avant 8 heures à hauteur de Ardouval, une commune du pays de Bray (Seine-Maritime).



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération d’une des victimes, inconsciente dans son véhicule : elle a été transportée, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen après avoir été médicalisée par le SMUR.



Trois autres personnes, blessées également (urgence relative), ont été prises en charge par les secours. On ignore pour le moment la nature et la gravité de leurs blessures.



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et sept véhicules de secours routier.