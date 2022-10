Quatre blessés dans un face-à-face entre deux voitures à Lillebonne

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi peu après 20 heures avenue du Maréchal Leclerc à Lillebonne en Seine-Maritime. Il a impliqué deux véhicule.



Au moins quatre personnes dont l’état reste à évaluer ont été blessées dans ce face-à-face. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR du Havre. L’un des conducteurs était incarcéré dans son véhicule, a l’arrivée des secours.



Dix-sept sapeurs-pompiers sont sur place avec six engins, ainsi que la police chargée de procéder aux constatations et d’établir les circonstances de l’accident.



Plus d’infos à venir