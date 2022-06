Quatre blessés dans deux accidents de la route à Eu et Epreville, en Seine-Maritime

Deux véhicules se sont percutés sur la route du Havre à Epreville, une commune proche de Fécamp. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à la désincarcération des conducteurs, coincés dans l'habitacle.



Dans l'un des véhicules, une femme de 80 ans a été secourue et évacuée vers le centre hospitalier de Fécamp. Deux enfants qui étaient à bord sont indemnes. Dans le second véhicule, un homme de 60 ans, blessé, a été admis au service des urgences de l'hôpital de Fécamp.



L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et six engins.