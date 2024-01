Prés du Havre, un.motard blessé grièvement, percuté par un 4x4 qui prend la fuite

Lors des constatations, les policiers en charge de l’enquête, ont retrouvé sur place la plaque d’immatriculation de la Mercedes permettant ainsi d’identifier le propriétaire du véhicule en fuite.



Une heure après l’accident, le conducteur du 4x4 s’est présenté au commissariat du Havre avec ses parents et a été interpellé. Le mis en cause, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue pour blessures involontaires, délit de fuite et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.