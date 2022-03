Près de Rouen, un chauffard rattrapé par la police après une série d'infractions routières

Les recherches ne sont pas pour autant abandonnées. Une dizaine de minutes plus tard, la Peugeot est découverte stationnée sur un parking rue du Maréchal-Foch. À proximité, trois personnes dont le conducteur qui est formellement reconnu par les fonctionnaires.



Le suspect, âgé de 19 ans, est interpellé et reconnaît les faits. Il n’est pas titulaire du permis de conduire et la voiture n’est pas assurée. Lors du contrôle, il s’avère que le jeune homme est alcoolisé (0,76 g dans le sang). Placé en garde à vue, il devra répondre de refus d’obtempérer, défaut de permis et d’assurance et de quelques autres infractions au code la route.



Ses deux passagers, un homme de 23 ans et une femme de 21 ans, ont été laissés libres. Tous sont originaires de Saint-Étienne-du-Rouvray.



Le véhicule a été immobilisé et placé en fourrière.