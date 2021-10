Près de Rouen, un agresseur sexuel interpellé après avoir embrassé de force une jeune femme dans la rue

Alerté, le petit ami de la victime s'est empressé d'appeler Police secours. Et alors qu'il était en contact téléphonique avec un équipage de la brigade anti-criminalité (Bac), il a repéré l'agresseur qui s'installait au volant d'une Peugeot 206 et prenait la direction de l'autoroute A28.



Les policiers ont rapidement retrouvé le véhicule suspect et l'ont intercepté au rond-point de La Lombardie sur les Hauts-de-Rouen. Le conducteur, un rouennais de 27 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour agression sexuelle.