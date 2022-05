Près de Rouen : le cambrioleur se fait pincer par la police en venant récupérer son vélo oublié

Les policiers se lancent à sa recherche dans le secteur. Ils repèrent bientôt un homme correspondant au signalement de celui recherché. Ce dernier est contrôlé puis interpellé : une paire de ciseaux et un couteau pliable de type Opinel sont découverts en sa possession.



Le jeune homme (il est âgé de 19 ans) explique aux enquêteurs qu’il est revenu sur le lieu du cambriolage pour récupérer son vélo laissé sur place dans la précipitation.



Le mis en cause a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue et devra se présenter en janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Rouen pour répondre des faits.