Près de Rouen : enlevé par son ancien propriétaire pour des loyers impayés et une dette de stupéfiants

En se rendant sur place, les policiers croisent, rue de Paris, la Renault Clio signalée. Il font demi tour et l’interceptent plus loin. Les trois à bord sont contrôlés. La fébrilité du passager avant ne manque pas d’attirer l’attention des fonctionnaires qui l’interrogent à part. Le jeune homme, âgé de 22 ans, a raconté qu’il se trouvait dans le magasin Lidl quand il a été empoigné par le bras par un homme qui l’a contraint de monter dans sa voiture.



La victime a précisé que cet homme, accompagné d'un "gros bras" est le propriétaire du logement qu’il occupait à Oissel jusqu’au début avril avant de déménager sans le prévenir et sans avoir régler un arriéré de loyers de 1 500€ ainsi qu’une dette de 1 000€ suite à l’acquisition de résine de cannabis.



Le propriétaire âgé de 40 ans ainsi que son complice âgé de 37 ans, tous deux originaires de Oissel, ont été interpellés et placés en garde à vue pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire.