Près de Rouen. Victime d'un vol par ruse, une octogénaire délestée de ses bijoux et de 600€

Les deux hommes quittent ensuite rapidement les lieux non avoir promis de revenir exécuter les travaux.



Un peu plus tard, la victime se rend compte que ses bijoux ont disparu ainsi que 600€ en liquide. Mais il est trop tard. Après avoir signalé les faits aux services de police, une enquête a été ouverte pour vol par ruse. Des investigations de police technique et scientifique ont été effectuées sur place.