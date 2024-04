Poubelles brûlées et voitures dégradées en centre-ville de Rouen : trois interpellations

Un peu plus tard, vers 5 heures, c'est pour des incendies de poubelles que les policiers sont intervenus dans le même quartier. La brigade anticriminalité (Bac) a surpris un homme qui venait de mettre le feu à une poubelle près du Théâtre des Arts. L'incendiaire était passé auparavant par la rue de Fontenelle où il avait brûlé six autres poubelles.



Confondu par les images vidéo des caméras de protection de la ville, le mis en cause, âgé de 29 ans et originaire de Petit-Quevilly a finalement été interpellé rue du Général-Giroud. Il était alcoolisé.