Pose d'un dispositif de sécurité sur l'A28, en Seine-Maritime : déviation de la circulation à prévoir

Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre, des travaux de pose de barrières vont être réalisés sur l’autoroute A28, à hauteur d'Esclavelles et d'Estouville-Ecalles (Seine-Maritime), plus précisément dans l’échangeur n°10 dit « Les Hayons » dans le sens Rouen - Abbeville et Abbeville - Rouen, et dans l’échangeur n°12 dit « Moulin d’Ecalles » dans le sens Rouen – Abbeville.



Ils seront réalisés en journée de 9 heures à 17 heures avec une fermeture ponctuelle des bretelles d’accès à l’A28.



Une déviation sera mise en place durant cette fermeture.



Les travaux, rappelle la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) sont toujours organisés de façon à préserver la sécurité des agents comme des usagers et de limiter la gêne occasionnée. Merci de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité. La plus grande prudence est recommandée.