Portes ouvertes samedi 25 juin dans les centres de secours pour la journée des sapeurs-pompiers

Plusieurs centres d'incendie et de secours du département ouvriront également leurs portes au public. En voici la liste :



• Elbeuf de 11 heures à 17 heures

• Franqueville-Saint-Pierre, de 13 heures 30 à 19 heures

• La Neuville Chant d'Oisel, de 14 heures à 18 heures

• Rouen-Sud, de 10 heures à 18 heures

• Sotteville lès Rouen, de 10 heures à 16 heures

• Les Grandes-Ventes, place de la mairie, de 10 heures à 16 heures

• Yvetot, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

• Tôtes, à partir de 9 heures



De nombreuses animations et échanges avec les sapeurs-pompiers sont prévus au cours de cette journée.