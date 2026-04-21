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Porcheville : jets de colis au-dessus du centre pénitentiaire pour mineurs, deux interpellations

YVELINES


Publié le Mardi 21 Avril 2026 à 16:46

Deux individus ont été arrêtés lundi après-midi à Porcheville, aux abords de l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, après avoir lancé des colis par-dessus l’enceinte du site.



Les forces de l'ordre interviennent régulièrement pour des jets de colis par-dessus l'enceinte du centre pénitentiaire - Illustration © Adobe Stock
Les forces de l'ordre interviennent régulièrement pour des jets de colis par-dessus l'enceinte du centre pénitentiaire - Illustration © Adobe Stock
Les faits se sont produits hier lundi, vers 16h35, sous les yeux d’une patrouille de police. Les fonctionnaires ont surpris les deux suspects au moment des jets et sont rapidement intervenus pour les interpeller.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux mis en cause auraient opposé une résistance et se seraient rebellés u moment de leur arrestation..

L’un des auteurs présumés est un mineur âgé de 17 ans. L’identité du second individu n’a pas été précisée à ce stade.

Une pratique régulièrement surveillée

Les jets de colis au-dessus des murs des établissements pénitentiaires constituent un mode d’approvisionnement clandestin fréquemment rencontré. Les paquets peuvent contenir notamment téléphones, stupéfiants ou divers objets interdits en détention.

Une enquête devra déterminer la nature exacte des colis saisis ainsi que leur destination.




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