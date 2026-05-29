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Pollution à l’ozone en Île-de-France : circulation différenciée et vitesse réduite jusqu’à samedi à minuit


Publié le Vendredi 29 Mai 2026 à 15:45

L’épisode persistant de pollution à l’ozone entraîne de nouvelles restrictions de circulation en Île-de-France. La circulation différenciée est mise en place dans le périmètre de l’A86, tandis que les vitesses maximales sont abaissées sur plusieurs axes.



Parmi les mesures prises, l’abaissement de la vitesse sur les autoroutes franciliennes -illustration infonormandie
Parmi les mesures prises, l’abaissement de la vitesse sur les autoroutes franciliennes -illustration infonormandie
Face à la persistance de la pollution à l’ozone, le préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé de renforcer les mesures destinées à limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère.

Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble de la région Île-de-France du jeudi 28 mai à 12 heures jusqu’au samedi 30 mai 2026 à minuit.

Seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 autorisés sur l’A86

La circulation différenciée est instaurée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86, sans inclure l’autoroute elle-même. Dans cette zone, seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler.

Les véhicules classés Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés ne peuvent pas circuler, sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral encadrant les procédures d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution en Île-de-France.

La vitesse maximale autorisée est également abaissée : 110 km/h sur les portions habituellement limitées à 130 km/h, 90 km/h sur celles limitées à 110 km/h, et 70 km/h sur les voies rapides ou routes limitées à 80 ou 90 km/h.

Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, contourner l’agglomération par la rocade francilienne.



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