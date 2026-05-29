Pollution à l’ozone en Île-de-France : circulation différenciée et vitesse réduite jusqu’à samedi à minuit

La circulation différenciée est instaurée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86, sans inclure l’autoroute elle-même. Dans cette zone, seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler.



Les véhicules classés Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés ne peuvent pas circuler, sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral encadrant les procédures d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution en Île-de-France.



La vitesse maximale autorisée est également abaissée : 110 km/h sur les portions habituellement limitées à 130 km/h, 90 km/h sur celles limitées à 110 km/h, et 70 km/h sur les voies rapides ou routes limitées à 80 ou 90 km/h.



Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, contourner l’agglomération par la rocade francilienne.