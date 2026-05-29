Pollution à l’ozone en Île-de-France : circulation différenciée et vitesse réduite jusqu’à samedi à minuit

Parmi les mesures prises, l’abaissement de la vitesse sur les autoroutes franciliennes -illustration infonormandie
Face à la persistance de la pollution à l’ozone, le préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé de renforcer les mesures destinées à limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère.
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble de la région Île-de-France du jeudi 28 mai à 12 heures jusqu’au samedi 30 mai 2026 à minuit.
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble de la région Île-de-France du jeudi 28 mai à 12 heures jusqu’au samedi 30 mai 2026 à minuit.
Seuls les véhicules Crit’Air 0, 1 et 2 autorisés sur l’A86
La circulation différenciée est instaurée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86, sans inclure l’autoroute elle-même. Dans cette zone, seuls les véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler.
Les véhicules classés Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés ne peuvent pas circuler, sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral encadrant les procédures d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution en Île-de-France.
La vitesse maximale autorisée est également abaissée : 110 km/h sur les portions habituellement limitées à 130 km/h, 90 km/h sur celles limitées à 110 km/h, et 70 km/h sur les voies rapides ou routes limitées à 80 ou 90 km/h.
Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, contourner l’agglomération par la rocade francilienne.
Les véhicules classés Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés ne peuvent pas circuler, sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral encadrant les procédures d’information et d’alerte en cas d’épisode de pollution en Île-de-France.
La vitesse maximale autorisée est également abaissée : 110 km/h sur les portions habituellement limitées à 130 km/h, 90 km/h sur celles limitées à 110 km/h, et 70 km/h sur les voies rapides ou routes limitées à 80 ou 90 km/h.
Les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, contourner l’agglomération par la rocade francilienne.