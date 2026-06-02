Mantes-la-Jolie : un homme mord une policière et donne un coup de tête à un agent lors d’un contrôle

Le mis en cause a été maîtrisé puis placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique - Illustration © Adobe Stock
Les faits se sont produits vers 22h07, rue La Fontaine, à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Lors d’un contrôle d’identité, un individu a adopté un comportement agressif envers les fonctionnaires de police. Selon les premiers éléments, il s’est rendu coupable d’outrage, de rébellion et de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique.
Au cours de son interpellation, une policière a été mordue à la main gauche tandis qu’un de ses collègues a reçu un coup de tête. Les lunettes de ce dernier ont également été endommagées lors de l’altercation.
Au cours de son interpellation, une policière a été mordue à la main gauche tandis qu’un de ses collègues a reçu un coup de tête. Les lunettes de ce dernier ont également été endommagées lors de l’altercation.
Maîtrisé et placé en garde à vue
Malgré sa résistance, le suspect, âgé de 24 ans, a finalement été maîtrisé puis placé en garde à vue.
Les deux fonctionnaires ont été blessés au cours de l’intervention. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances des faits et les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.
Les deux fonctionnaires ont été blessés au cours de l’intervention. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances des faits et les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.