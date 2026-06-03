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Achères : un chauffeur routier en menace un autre avec une barre de fer et s’en prend aux policiers

YVELINES


Publié le Mercredi 3 Juin 2026 à 09:48

Retranché dans la cabine de son poids lourd après avoir menacé un autre chauffeur avec une barre de fer, un routier de 56 ans a été interpellé par la police à Achères. L’homme s’est violemment opposé à son arrestation.



Le routier violent a été placé en garde à vue au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine - illustration
Le routier violent a été placé en garde à vue au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine - illustration
Un chauffeur routier de 56 ans a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi sur le parking de la station-service E.Leclerc à Achères, après avoir menacé un autre conducteur avec une barre de fer avant de se rebeller lors de son arrestation.

Selon les premiers éléments, un différend lié à des nuisances sonores aurait dégénéré entre deux chauffeurs de poids lourds. L’un d’eux aurait alors brandi une barre de fer pour menacer son confrère.

Il s’en prend à un policier adjoint

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, l’homme s’était débarrassé de l’objet dans un champ voisin et s’était retranché dans la cabine de son camion, refusant d’ouvrir aux forces de l’ordre.

Après autorisation de l’officier de police judiciaire, les fonctionnaires ont brisé une vitre du véhicule afin de procéder à son interpellation. Le quinquagénaire a alors opposé une vive résistance, portant un coup de tête au bras et plusieurs coups de pied aux jambes d’un policier adjoint.
 

Garde à vue

Aucun fonctionnaire n’a toutefois été blessé. Le chauffeur routier, âgé de 56 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, menaces avec arme et rébellion.
 



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