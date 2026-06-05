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Versailles : marteau en main, il s’attaque à la porte d’un immeuble avant d’être arrêté

YVELINES


Publié le Vendredi 5 Juin 2026 à 09:59

Un homme de 34 ans a été placé en garde à vue jeudi soir à Versailles après avoir été surpris en train de s’acharner sur la porte d’entrée d’un immeuble à l’aide d’un marteau.



Le marteau, objet du délit, a été récupéré par les policiers dans une poubelle - Illustration © Pexels
Le marteau, objet du délit, a été récupéré par les policiers dans une poubelle - Illustration © Pexels
Les faits se sont produits hier soir vers 20h30, rue du Maréchal-Foch. Alertés par un signalement au 17, les policiers ont été informés qu’un individu frappait violemment sur la porte d’entrée d’un immeuble avant de prendre la fuite à pied.

Grâce à leur arrivée rapide sur les lieux, les forces de l'ordre ont repéré un homme correspondant à la description. À la vue des fonctionnaires, ce dernier a tenté de se débarrasser de plusieurs objets en les jetant dans une poubelle.

Marteau et tournevis saisis

Interpellé sans opposer de résistance, le suspect a été trouvé en possession d’un marteau et d’un tournevis, qui ont été saisis par les enquêteurs. Les constatations effectuées sur place ont permis de confirmer les dégradations commises sur la porte de l’immeuble.

Aucune victime n’est à déplorer dans cette affaire. L’auteur présumé, âgé de 34 ans, a été placé en garde à vue afin de déterminer les circonstances exactes de son passage à l’acte et ses motivations.




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