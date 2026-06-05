Versailles : marteau en main, il s’attaque à la porte d’un immeuble avant d’être arrêté

Les faits se sont produits hier soir vers 20h30, rue du Maréchal-Foch. Alertés par un signalement au 17, les policiers ont été informés qu’un individu frappait violemment sur la porte d’entrée d’un immeuble avant de prendre la fuite à pied.



Grâce à leur arrivée rapide sur les lieux, les forces de l'ordre ont repéré un homme correspondant à la description. À la vue des fonctionnaires, ce dernier a tenté de se débarrasser de plusieurs objets en les jetant dans une poubelle.