Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

L'auteur du vol à l'arraché a été rapidement retrouvé et interpellé par les policiers de la briagde anticriminalité - Illustration
Les faits se sont produits vers 15h15 avenue Ronce. Selon les premiers éléments, un individu aurait suivi pendant plusieurs minutes une femme âgée avant de passer à l’action lorsqu’il est arrivé à sa hauteur.
Le suspect lui aurait alors arraché deux colliers en or. La victime a tenté de résister, mais aurait reçu plusieurs coups avant que son agresseur ne prenne la fuite avec les bijoux.
Le suspect lui aurait alors arraché deux colliers en or. La victime a tenté de résister, mais aurait reçu plusieurs coups avant que son agresseur ne prenne la fuite avec les bijoux.
Les bijoux volés retrouvés sur lui
Alertés immédiatement, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) ont engagé des recherches dans le secteur. Le suspect a été localisé puis interpellé peu après les faits.
Lors de son contrôle, les fonctionnaires ont retrouvé sur lui les deux colliers dérobés à la victime.
La sexagénaire, domiciliée dans le Gard, présentait des traces de coups. Elle a déposé plainte. L’auteur présumé, un adolescent de 16 ans, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs, chargés des investigations, vont devoir déterminer les circonstances exactes de cette agression.
Lors de son contrôle, les fonctionnaires ont retrouvé sur lui les deux colliers dérobés à la victime.
La sexagénaire, domiciliée dans le Gard, présentait des traces de coups. Elle a déposé plainte. L’auteur présumé, un adolescent de 16 ans, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs, chargés des investigations, vont devoir déterminer les circonstances exactes de cette agression.