Les Mureaux : trois jeunes interpellés après des tirs de mortiers d’artifice sur un groupe de jeunes filles

YVELINES

Publié le Jeudi 4 Juin 2026 à 09:18

Alertés par un témoin, les policiers ont interpellé mercredi soir aux Mureaux trois jeunes hommes soupçonnés d’avoir tiré des mortiers d’artifice en direction d’un groupe de jeunes filles. Les suspects sont âgés de 15, 18 et 22 ans.



Trois jeunes hommes âgés de 15, 18 et 22 ans ont été interpellés mercredi soir aux Mureaux (Yvelines), après avoir tiré des mortiers d’artifice en direction d’un groupe de jeunes filles sur l’avenue de la République.



Les faits se sont produits vers 21h25. Un témoin a alerté les secours en signalant que trois individus venaient de viser plusieurs jeunes filles avec des engins pyrotechniques. Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont recueilli une description précise des suspects.

En garde à vue pour violences aggravées Grâce aux renseignements fournis par ce témoin, les forces de l’ordre ont localisé et interpellé les trois auteurs présumés peu après les faits : Agés de 15, 18 et 22 ans, ils ont été placés en garde à vue.



Les circonstances exactes de cette agression restent à déterminer. Une enquête popur violences aggravées a été ouverte afin d’établir les motivations des auteurs et de préciser les éventuelles conséquences pour les victimes.



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