Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Les Mureaux : trois jeunes interpellés après des tirs de mortiers d’artifice sur un groupe de jeunes filles

YVELINES


Publié le Jeudi 4 Juin 2026 à 09:18

Alertés par un témoin, les policiers ont interpellé mercredi soir aux Mureaux trois jeunes hommes soupçonnés d’avoir tiré des mortiers d’artifice en direction d’un groupe de jeunes filles. Les suspects sont âgés de 15, 18 et 22 ans.



Les auteurs présumés ont été retrouvés par les policiers grâce au témoignage d'un témoin des faits - Illustration © Adobe Stock
Les auteurs présumés ont été retrouvés par les policiers grâce au témoignage d'un témoin des faits - Illustration © Adobe Stock
Trois jeunes hommes âgés de 15, 18 et 22 ans ont été interpellés mercredi soir aux Mureaux (Yvelines), après avoir tiré des mortiers d’artifice en direction d’un groupe de jeunes filles sur l’avenue de la République.

Les faits se sont produits vers 21h25. Un témoin a alerté les secours en signalant que trois individus venaient de viser plusieurs jeunes filles avec des engins pyrotechniques. Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont recueilli une description précise des suspects.

En garde à vue pour violences aggravées

Grâce aux renseignements fournis par ce témoin, les forces de l’ordre ont localisé et interpellé les trois auteurs présumés peu après les faits : Agés de 15, 18 et 22 ans, ils ont été placés en garde à vue.

Les circonstances exactes de cette agression restent à déterminer. Une enquête popur violences aggravées a été ouverte afin d’établir les motivations des auteurs et de préciser les éventuelles conséquences pour les victimes.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Les Mureaux : trois jeunes interpellés après des tirs de mortiers d’artifice sur un groupe de jeunes filles

04/06/2026

Achères : un chauffeur routier en menace un autre avec une barre de fer et s’en prend aux policiers

03/06/2026

Yvelines : il taillade le visage d’un homme avec des ciseaux à la gare de Poissy

02/06/2026

Mantes-la-Jolie : un homme mord une policière et donne un coup de tête à un agent lors d’un contrôle

02/06/2026

Une caméra cachée dans l'habitation piège trois cambrioleurs à Marly-le-Roi

30/05/2026

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

30/05/2026

Pollution à l’ozone en Île-de-France : circulation différenciée et vitesse réduite jusqu’à samedi à minuit

29/05/2026

Jets de pierres à Saint-Cyr-l’École : un adolescent de 15 ans interpellé après des tensions avec la police municipale

28/05/2026

Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

28/05/2026

Yvelines : un prêtre de 46 ans renvoyé devant la justice pour agressions sexuelles sur mineures

27/05/2026

Rodéo urbain à Vernouillet : jets de projectiles sur la police, deux hommes interpellés

27/05/2026

Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

25/05/2026

Plaisir : le supposé acheteur s'empare du smartphone et prend la fuite

18/05/2026

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

17/05/2026

Carrières-sur-Seine : trois cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon

07/05/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

Villepreux : quatre jeunes interpellés après deux cambriolages dans des pavillons

Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

Une caméra cachée dans l'habitation piège trois cambrioleurs à Marly-le-Roi

Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags