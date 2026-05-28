Pont-Audemer : le corps du baigneur disparu hier soir dans la Risle retrouvé au petit matin

Le corps d’un homme d’une cinquantaine d’années a été repêché ce jeudi matin dans la Risle, à Pont-Audemer. Il avait disparu la veille au soir alors qu’il se baignait près de la passe à poissons, un secteur où la baignade est interdite.