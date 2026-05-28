Pont-Audemer : le corps du baigneur disparu hier soir dans la Risle retrouvé au petit matin

Le drame est survenu près de la passe à poissons, dans la Risle - Illustration © Google Maps capture d'écran
Le drame s’est déroulé mercredi soir, à Pont-Audemer (Eure). Un homme d’une cinquantaine d’années, originaire de la commune, était parti se baigner dans la Risle avec un ami, au niveau de la passe à poissons. Le secteur est connu pour son courant important.
Pour une raison qui reste à déterminer, le quinquagénaire a été emporté ou a sombré dans l’eau. Son ami est, lui, parvenu à regagner la berge. D’importants moyens ont alors été engagés dans la soirée pour tenter de le retrouver.
Pour une raison qui reste à déterminer, le quinquagénaire a été emporté ou a sombré dans l’eau. Son ami est, lui, parvenu à regagner la berge. D’importants moyens ont alors été engagés dans la soirée pour tenter de le retrouver.
D’importantes recherches dans la soirée
Une dizaine de gendarmes et une quinzaine de sapeurs-pompiers, dont des plongeurs, ont participé aux recherches. Des drones thermiques ont également été mobilisés. Les opérations ont été interrompues dans la nuit en raison des conditions de visibilité.
Le corps a finalement été aperçu ce jeudi 28 mai vers 6h30 par un chauffeur de bus, dans la Risle, à proximité de la passe à poissons. Les secours ont procédé au repêchage de la victime.
A lire aussi : Noyade au lac de Bédanne : un homme de 38 ans décède, une fillette hospitalisée
Une autopsie doit être pratiquée afin de préciser les causes exactes du décès. À ce stade, les circonstances de la noyade restent à éclaircir.
Le corps a finalement été aperçu ce jeudi 28 mai vers 6h30 par un chauffeur de bus, dans la Risle, à proximité de la passe à poissons. Les secours ont procédé au repêchage de la victime.
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Une autopsie doit être pratiquée afin de préciser les causes exactes du décès. À ce stade, les circonstances de la noyade restent à éclaircir.
À savoir
La baignade est interdite dans ce secteur de la Risle, notamment en raison du courant et des dangers liés aux aménagements hydrauliques.
La baignade est interdite dans ce secteur de la Risle, notamment en raison du courant et des dangers liés aux aménagements hydrauliques.
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