Calvados : interpellées après une série de vols dans sept commerces de Lisieux

Deux suspectes ont été interpellées par les policiers de Lisieux (Calvados) après un vol à l’étalage signalé dans une parfumerie du centre-ville. Le butin de plusieurs vols commis le même jour a été retrouvé dans leur véhicule.
Les faits remontent à quelques jours. Les fonctionnaires du commissariat de Lisieux sont intervenus rapidement après le signalement d’un vol à l’étalage dans une parfumerie de la ville. Deux suspectes ont été interpellées.
Les faits remontent à quelques jours. Les fonctionnaires du commissariat de Lisieux sont intervenus rapidement après le signalement d’un vol à l’étalage dans une parfumerie de la ville. Deux suspectes ont été interpellées.
Sept commerces victimes
La fouille de leur véhicule a permis de découvrir des produits provenant de plusieurs vols commis le même jour dans sept commerces lexoviens. Une importante somme d’argent en espèces a également été saisie.
L’ensemble des commerçants concernés a déposé plainte. La procédure judiciaire a abouti à la condamnation de l’autrice des vols, selon la Police nationale qui relate les faits sur ses réseaux sociaux.
L’ensemble des commerçants concernés a déposé plainte. La procédure judiciaire a abouti à la condamnation de l’autrice des vols, selon la Police nationale qui relate les faits sur ses réseaux sociaux.
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