Calvados : interpellées après une série de vols dans sept commerces de Lisieux

Deux suspectes ont été interpellées par les policiers de Lisieux (Calvados) après un vol à l’étalage signalé dans une parfumerie du centre-ville. Le butin de plusieurs vols commis le même jour a été retrouvé dans leur véhicule.



Les faits remontent à quelques jours. Les fonctionnaires du commissariat de Lisieux sont intervenus rapidement après le signalement d’un vol à l’étalage dans une parfumerie de la ville. Deux suspectes ont été interpellées.