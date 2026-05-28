Connectez-vous S'inscrire

Calvados : interpellées après une série de vols dans sept commerces de Lisieux


Jeudi 28 Mai 2026 - 12:04

L'intervention des policiers a permis l’interpellation de deux suspectes après un vol à l’étalage dans le centre-ville. Les enquêteurs ont retrouvé dans leur véhicule le butin de plusieurs vols commis dans sept commerces lexoviens.




Illustration © Adobe Stock
Illustration © Adobe Stock
Deux suspectes ont été interpellées par les policiers de Lisieux (Calvados) après un vol à l’étalage signalé dans une parfumerie du centre-ville. Le butin de plusieurs vols commis le même jour a été retrouvé dans leur véhicule.

 Les faits remontent à quelques jours. Les fonctionnaires du commissariat de Lisieux sont intervenus rapidement après le signalement d’un vol à l’étalage dans une parfumerie de la ville. Deux suspectes ont été interpellées.

Sept commerces victimes

La fouille de leur véhicule a permis de découvrir des produits provenant de plusieurs vols commis le même jour dans sept commerces lexoviens. Une importante somme d’argent en espèces a également été saisie.

L’ensemble des commerçants concernés a déposé plainte. La procédure judiciaire a abouti à la condamnation de l’autrice des vols, selon la Police nationale qui relate les faits sur ses réseaux sociaux.



FIL INFO

Le camembert reste le fromage qui incarne le mieux la France... et la Normandie

28/05/2026

Le Premier ministre Sébastien Lecornu attendu dans l’Eure ce vendredi pour mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers

28/05/2026

Calvados : interpellées après une série de vols dans sept commerces de Lisieux

28/05/2026

Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

28/05/2026

Seine-Maritime : L’autoroute A28 coupée vers Rouen après un accident

28/05/2026
AUDIO