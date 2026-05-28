Le colonel Sébastien Descamps nommé nouveau patron des pompiers de l'Eure

Le nouveau patron du Sdis27 prendra ses fonctions le 1er septembre prochain - Photo © Sdis27/Facebook
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure s'apprête à tourner une nouvelle page. À compter du 1er septembre 2026, le colonel Sébastien Descamps prendra officiellement la direction départementale des services d’incendie et de secours.
Cette nomination, actée par une décision conjointe de Xavier Delarue, Préfet de l’Eure, et de Pascal Lehongre, Président du Conseil d’administration du SDIS, marque l'arrivée d'un officier supérieur aguerri au sommet de l'institution.
Cette nomination, actée par une décision conjointe de Xavier Delarue, Préfet de l’Eure, et de Pascal Lehongre, Président du Conseil d’administration du SDIS, marque l'arrivée d'un officier supérieur aguerri au sommet de l'institution.
Un profil expérimenté aux commandes
Le colonel Descamps n'est pas un inconnu du paysage normand. Il quitte ses fonctions actuelles de directeur départemental adjoint du SDIS du Calvados (SDIS 14) pour rejoindre le département de l’Eure. Son expertise opérationnelle et sa connaissance des enjeux territoriaux seront des atouts majeurs pour piloter les secours dans un département au relief et aux risques variés.
La gestion d'une force vive de plus de 2 000 agents
En prenant ses nouvelles responsabilités à la rentrée, le colonel Descamps se verra confier le commandement d'un effectif conséquent, garant de la sécurité des Eurois au quotidien :
La gestion d'une force vive de plus de 2 000 agents
En prenant ses nouvelles responsabilités à la rentrée, le colonel Descamps se verra confier le commandement d'un effectif conséquent, garant de la sécurité des Eurois au quotidien :
EN CHIFFRES
1 730 sapeurs-pompiers volontaires, véritables piliers du maillage territorial.
345 sapeurs-pompiers professionnels, assurant la permanence opérationnelle.
79 personnels des filières administratives, techniques et spécialisées, indispensables au soutien logistique et stratégique du corps.
1 730 sapeurs-pompiers volontaires, véritables piliers du maillage territorial.
345 sapeurs-pompiers professionnels, assurant la permanence opérationnelle.
79 personnels des filières administratives, techniques et spécialisées, indispensables au soutien logistique et stratégique du corps.
Un accueil chaleureux
L'ensemble des agents du SDIS de l'Eure a salué cette nomination, adressant au futur directeur un message de bienvenue unanime. Le colonel Sébastien Descamps est désormais attendu avec impatience pour poursuivre les missions de secours, d'assistance aux personnes et de protection des biens, qui constituent la raison d'être du SDIS 27.
Alors que le calendrier de transition s'ouvre, le département de l'Eure se prépare à accueillir son nouveau patron, dont la mission prioritaire sera de maintenir le haut niveau d'engagement et d'efficacité des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire.
Alors que le calendrier de transition s'ouvre, le département de l'Eure se prépare à accueillir son nouveau patron, dont la mission prioritaire sera de maintenir le haut niveau d'engagement et d'efficacité des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire.
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