Le colonel Sébastien Descamps nommé nouveau patron des pompiers de l'Eure

Le colonel Descamps n'est pas un inconnu du paysage normand. Il quitte ses fonctions actuelles de directeur départemental adjoint du SDIS du Calvados (SDIS 14) pour rejoindre le département de l’Eure. Son expertise opérationnelle et sa connaissance des enjeux territoriaux seront des atouts majeurs pour piloter les secours dans un département au relief et aux risques variés.

La gestion d'une force vive de plus de 2 000 agents



En prenant ses nouvelles responsabilités à la rentrée, le colonel Descamps se verra confier le commandement d'un effectif conséquent, garant de la sécurité des Eurois au quotidien :