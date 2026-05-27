Noyade au lac de Bédanne : un homme de 38 ans décède, une fillette hospitalisée

Seine-Maritime

Un homme de 38 ans a perdu la vie ce mercredi soir au lac de Bédanne, à Tourville-la-Rivière, après avoir disparu lors d’une baignade. Une fillette de 11 ans, également présente dans l’eau, a pu être secourue avant l’arrivée des secours et transportée à l’hôpital.