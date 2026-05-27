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Noyade au lac de Bédanne : un homme de 38 ans décède, une fillette hospitalisée

Seine-Maritime


Mercredi 27 Mai 2026 - 20:37

Un homme de 38 ans a perdu la vie ce mercredi soir au lac de Bédanne, à Tourville-la-Rivière, après avoir disparu lors d’une baignade. Une fillette de 11 ans, également présente dans l’eau, a pu être secourue avant l’arrivée des secours et transportée à l’hôpital.




Noyade au lac de Bédanne : un homme de 38 ans décède, une fillette hospitalisée
Un drame s’est noué ce mercredi en début de soirée au lac de Bédanne, à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Un homme de 38 ans est décédé après avoir disparu dans l’eau lors d’une baignade.

Une fillette de 11 ans, qui se trouvait avec lui au moment des faits, a été secourue par des badauds avant l’arrivée des secours. Elle a été transportée en urgence relative vers un centre hospitalier du secteur.
 

En arrêt cardio respiratoire

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 18h06, 5 voie du Mesnil. À leur arrivée, l’homme venait d’être sorti de l’eau par les secours en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré l’intervention rapide des équipes et la présence du médecin du SMUR, son décès a été constaté sur place.

L’opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers, dont une équipe nautique, ainsi qu’un moyen héliporté.
 



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