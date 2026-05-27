Noyade au lac de Bédanne : un homme de 38 ans décède, une fillette hospitalisée

Un drame s’est noué ce mercredi en début de soirée au lac de Bédanne, à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime). Un homme de 38 ans est décédé après avoir disparu dans l’eau lors d’une baignade.
Une fillette de 11 ans, qui se trouvait avec lui au moment des faits, a été secourue par des badauds avant l’arrivée des secours. Elle a été transportée en urgence relative vers un centre hospitalier du secteur.
Une fillette de 11 ans, qui se trouvait avec lui au moment des faits, a été secourue par des badauds avant l’arrivée des secours. Elle a été transportée en urgence relative vers un centre hospitalier du secteur.
En arrêt cardio respiratoire
Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 18h06, 5 voie du Mesnil. À leur arrivée, l’homme venait d’être sorti de l’eau par les secours en arrêt cardio-respiratoire.
Malgré l’intervention rapide des équipes et la présence du médecin du SMUR, son décès a été constaté sur place.
L’opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers, dont une équipe nautique, ainsi qu’un moyen héliporté.
Malgré l’intervention rapide des équipes et la présence du médecin du SMUR, son décès a été constaté sur place.
L’opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers, dont une équipe nautique, ainsi qu’un moyen héliporté.