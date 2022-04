Pollution : des nappes blanchâtres constatées à la surface de la Seine entre les Yvelines et l'Eure

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine et la nature de la pollution qui a été constatée, ce mercredi 13 avril, à la surface de la Seine, dans les Yvelines et dans l'Eure.



Une fine couche blanchâtre et transparente est en effet visible par nappes au droit de Giverny et de Vernon, dans l'Eure. Mais c'est dans le département voisin des Yvelines, que cette pollution a d'abord été repérée entre Méricourt et Bennecourt par des témoins qui ont alerté les sapeurs-pompiers yvelinois.