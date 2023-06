Pollution de l'air. Au Havre et à Rouen, les transports publics sont gratuits aujourd'hui et demain samedi

La gratuité s'applique sur l'ensemble du réseau LiA (bus, tramway et funiculaire ainsi que les services - IBUs. MobIFI. LIA de nuit et FeXiLIA. Les parcs-relais aux entrées de la ville seront librement accessibles pour favoriser le report vers les transports puolics. Les dispositifs de validation des titres de transports seront desactivés dans chaque vehicule. Les usagers n'ont pas a valider leur titre à la montée, détaille Le Havre Seine Métropole.



Cette mesure, on l'aura compris, vise a encourager les usagers a priviegier les transports en commun plutot que la voiture individuelle, afin de contribuer à améliorer la qualité de l'air et baisser le niveau de pollution atmosphérique.



Selon ATMO Normandie, le trafic routier représente 50 % des émissions de dioxyde d'azote et 36 % des emissions de particules fines sur le territoire de la communaute urbaine du Havre.