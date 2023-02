Pollution atmosphérique : la vitesse abaissée de 20 km/h ce vendredi en Île-de-France

La région Île-de-France connaît actuellement un épisode de pollution persistant aux particules (PM10). Aussi, afin de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère, la préfecture de police met en place le dispositif d’alerte et prend des mesures restrictives à compter de ce vendredi 10 février dès 5h30, et jusqu’à minuit,



Ces mesures concernent en premier lieu la limitation de la vitesse sur les routes et autoroutes de la région :

- 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;

- 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;

- 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.



L'arrêté préfectoral fait obligation aux véhicules en transit dont le PTAC excède 3,5 tonnes de contourner Paris et sa proche banlieue par la rocade francilienne.