Police : avec l’arrivée de renforts, le Groupe de sécurité de proximité reprend du service à Vernon

Le Groupe de sécurité de proximité (GSP) reprend du service. Cette unité du commissariat de police de Vernon (Eure) était en sommeil depuis le mois de juin 2019, faute d’effectifs.



Avec l’arrivée attendue de 16 nouveaux policiers, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP27) a décidé de profiter de ce renfort pour affirmer davantage encore la présence sur le terrain des forces de l’ordre.



Officiellement donc, le GSP est opérationnel depuis une semaine 7 jours sur 7. Il est composé de deux groupes de chacun cinq gardiens de la paix spécialement formés et entraînés aux phénomènes des violences urbaines, à savoir, plus particulièrement, la lutte contre la petite et la moyenne délinquance, les trafics de stupéfiants et les points de deal ainsi que le maintien de l'ordre.