Poids lourd en panne, travaux et bouchon : l’A29 fermée ce matin entre le pont de Normandie et Le Havre

Un poids-lourd est en panne ce mercredi matin sur le Pont de Normandie (N1029) dans une zone en travaux qui concernent le pont du grand canal au Havre (Seine-Maritime). Pour cette raison, l'autoroute A29 est coupée dans le sens Beuzeville vers Saint-Saëns depuis l'échangeur de la Rivière Saint Sauveur.



« Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'incident pour assurer la sécurité du personnel et la protection du site », précise la direction interdépartementale des routes de la zone ouest.



Un bouchon de 2 kilomètres s'est formé en amont de la coupure avec une tendance à la dégradation



La SAPN a(Société gestionnaire de l’autoroute) a mis en place un itinéraire de déviation pour une durée indéterminée :



• Les usagers de l’A29 sont déviés vers l'échangeur La Rivière Saint Sauveur puis doivent emprunter le réseau secondaire en direction de Saint-Saëns.



• Ceux en provenance de l'A13, et voulant prendre la direction du Havre sont déviés vers le pont de Tancarville (N182) et retrouvent leur destination d'origine en direction du Havre via l'A131.



Les usagers sont invités à suivre les consignes du gestionnaire et faire preuve de prudence à l'approche de ce secteur.