Plus de 21 000 comprimés d’ecstasy saisis par les douaniers de Rouen, en Seine-Maritime

La fouille approfondie de leur véhicule, par les douaniers a permis de découvrir 7,832 kg d’ecstasy, soit un peu plus de 21 000 comprimés dissimulés dans le pneu de la roue de secours.



Les deux suspects ont été placés en retenue douanière avant d’être remis à la police judiciaire de Rouen.



Selon les précisions du procureur de la République de Rennes, au terme des gardes à vue, les mis en cause ont été déférés au parquet de Rennes, samedi 24 juillet qui a ouvert une information judiciaire auprès d’un juge d’instruction. L'homme et la femme ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placés en détention provisoire.