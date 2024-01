Pluies verglaçantes : routes et autoroutes paralysées ce matin en Normandie

La circulation est particulièrement délicate ce dimanche matin sur les routes de l'Eure et de la Seine-Maritime, en raison des pluies verglaçantes. De nombreux accidents de la circulation ont été enregistrés par les services de secours, dès 4 heures ce matin.



En milieu de matinée, les sapeurs-pompiers de l'Eure faisaient état d'une dizaine d'interventions liée aux conditions météorologiques. Dans la plupart des cas, il s'agit d'accidents matériels. Quelques blessés légers ont été pris en charge,



« Depuis minuit, nous avons recensé six accidents de circulation en lien avec les conditions météorologiques. Il s'agit d'accidents sans gravité », confirme le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime.