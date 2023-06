Pluies et orages : jusqu'à 1 000 foyers privés d'électricité dans l'Eure, ce dimanche après-midi

Pluies et orages violents : jusqu'à 1 000 foyers ont été privés d'électricité ce dimanche après-midi dans l'Eure. Les secteurs les plus touchés, dans l'ouest du département, sont Bernay et Fatouville-Grestain et la Vallée de l’Andelle, a indiqué la préfecture sur Twitter. Les services d'Enedis sont actuellement mobilisés pour rétablir au plus vite les réseaux impactés.Les sapeurs-pompiers ont, de leur côté, effectué 60 interventions sur des inondations également dans le secteur de Bernay. A noter aussi qu'une dizaine de routes ont été coupées.En début de soirée, la préfecture annonce un retour progressif à la normale : la circulation est rétablie sur l'ensemble des routes et l'électricité a été rétablie pour 400 foyers ( il en reste 600 privés de courant).L'Eure a été placé en vigilance orange "orages" et vigilance jaune "pluie-inondation" par Météo France pour la journée de ce dimanche.