Pluie et inondation : la Seine-Maritime en vigilance orange jusqu’à demain vendredi

Une perturbation pluvieuse sous forme d'averses actives va circuler dans la journée de jeudi, apportant des cumuls de pluie non négligeables de l'ordre de 10 à 20 mm, prévient la préfecture du département dans un communiqué.



Puis, en fin d'après-midi d’aujourd’hui et dans la nuit de jeudi à vendredi, le flux va prendre une composante plus ouest et les pluies concernant jusqu'ici l'ouest du Pas-de-Calais toucheront la Seine-Maritime. Ces conditions perdureront jusqu'en début d'après-midi de vendredi.



Les cumuls attendus entre aujourd’hui et demain sont de 50 à 70 mm sur une large partie nord du département, localement au niveau du littoral jusqu'à 80/90 mm. La partie sud du département serait moins concernée par ces forts cumuls.



Le préfet de la Seine-Maritime « appelle à la plus grande prudence et au respect des consignes de sécurité et des conseils de comportements ».