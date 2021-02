Plan de relance : la ministre de l’Industrie en visite, jeudi, à l’usine Ferrero, en Seine-Maritime

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie sera jeudi 18 février en Seine-Maritime pour un déplacement consacré au déploiement du plan de relance sur les territoires.



La ministre participera d’abord, vers 11h30, à la préfecture de Rouen, à une table-ronde autour des enjeux du territoire et des dispositifs « France Relance » avec des acteurs économiques et des élus du département.



Elle se rendra ensuite, en début d’après-midi, sur le site agro-alimentaire Ferrero à Villers-Ecalles, en présence de citoyens membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) avec lesquels elle a prévu de s’entretenir.



La visite débutera par une présentation de l’usine et des participants présents, puis elle se prolongera avec la visite de la ligne de production Nutella et Kinder Bueno, les produits phares de l’entreprise normande.