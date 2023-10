Placé dans un centre éducatif renforcé d’Évreux, il insulte et bouscule un éducateur

Les services de police d’Évreux (Eure) sont intervenus jeudi 26 octobre vers 10 heures au centre éducatif renforcé de la rue Arsène Meunier. Un peu plus tôt, ils avaient été avisés de l’agression d’un éducateur par un jeune pensionnaire âgé de 17 ans.



Le mis en cause s’en était pris à un des éducateurs en proférant des insultes et le bousculant. Interpellé par le groupe de sécurité de proximité (GSP) l’auteur des faits a été placé en garde à vue. À l’issue de son audition, Il a été remis au foyer, où il est placé, dans l’attente de sa comparution devant un juge des enfants du Havre le 12 décembre 2023.



L’éducateur a déposé plainte.