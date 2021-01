Piéton tué la nuit du Nouvel an dans l’Eure : l’automobiliste est placé sous contrôle judiciaire

La victime, originaire de Gaillon, était à pied et se trouvait dans une zone non éclairée, avec un brouillard dense. Il a été percuté violemment par la voiture que conduisait le jeune homme. Il a succombé à ses blessures sans que les secours ne parviennent à le réanimer.



A leur arrivée sur les lieux du drame, les policiers de Vernon avaient constaté que l’automobiliste avait pris la fuite. Ils avaient retrouvé sur place un pare-chocs entaché de sang et des débris de verre.



Le mis en cause s’est finalement présenté de lui-même au commissariat de police le lendemain matin, expliquant avoir « percuté quelque chose sur la route », sans être en mesure de préciser s’il s’agissait d’un piéton ou d’un animal.