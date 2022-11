Piéton tué à Sotteville-lès-Rouen : le conducteur de la voiture interpellé pour "homicide involontaire"

L'enquête confiée au groupe d'appui judiciaire a permis de déterminer les circonstances de l'accident. Le conducteur, âgé de 21 ans, et domicilié dans l'Eure et les trois passagers qui se trouvaient à bord de son véhicule, un homme et deux jeunes femmes, ont été longuement entendus par les policiers ainsi que deux témoins extérieurs à l'accident.

Des premières investigations, il ressort que la victime se trouvait à hauteur de la portière côté conducteur. Elle tenait semble-t-il la poignée de porte du véhicule qui roulait à faible allure.