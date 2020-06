Petit-Quevilly : témoin d'un incendie en pleine nuit, le jeune homme aide une femme à évacuer de sa maison

Un appentis a été la proie des flammes ce vendredi 12 juin vers quatre heures du matin, à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen.



Un jeune homme qui rentrait chez lui en fin de nuit a constaté qu’une épaisse fumée et des flammes sortaient d’un local accolé à une maison d'habitation, rue Gustave-Flaubert. Il a immédiatement appelé les sapeurs-pompiers. Dans le même temps, il a réveillé l’occupante de de la maison attenante et l’a aidée à évacuer.



Les moyens engagés par les sapeurs-pompiers ont permis d’empêcher la propagation du sinistre qui n’a pas fait de blessé. En revanche, dans l’incendie, un Renault Trafic stationne à proximité a été brûlé et un poteau électrique a été endommagé.



Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer l’origine du départ de feu.