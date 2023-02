Petit-Quevilly. Un enfant de 3 ans blessé, heurté par une voiture qui roulait à faible allure

Un petit garçon de trois ans et demi a été heurté par une voiture alors qu'il traversait la rue entre deux véhicules en stationnement. Les faits sont survenus jeudi 9 février vers 19h45, sur l'avenue Jean-Jaurès à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).



L'enfant était avec sa maman, originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, et d'autres membres de la famille et s'amusait à courir sur le trottoir. Soudainement, il a traversé la piste cyclable puis a débouché sur la route au moment où arrivait une Citroën Picasso qui roulait à faible allure, indique une source policière. Le petit garçon a alors été heurté par le véhicule conduit par un homme de 54 ans. Dans le choc, il a été blessé au niveau d'une jambe. Il a été transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences pédiatriques du CHU de Rouen.



Le dépistage d'alcoolémie effectué sur l'automobiliste s'est avéré négatif.



Une enquête a été ouverte par les services de police.