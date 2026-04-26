Petit-Couronne : le feu de végétation éteint, les pompiers traquent encore les points chauds

Vers 2 heures du matin, les principaux foyers étaient éteints. Le feu persistait néanmoins dans la tourbe, un terrain particulièrement sensible où la combustion peut se maintenir en profondeur. Quatre engins ont alors été maintenus sur place pour traiter les points chauds et les souches encore incandescentes.



À 7h10, les opérations se poursuivaient toujours avec un dispositif allégé. Un traitement au mouillant a été engagé sur une partie de la zone sinistrée. Ce produit permet à l’eau de mieux pénétrer dans les couches brûlées afin d’atteindre les braises enfouies. De la mousse peut également être utilisée pour former un tapis isolant et limiter tout redémarrage du feu, explique le service dépârteùental d'incendie et de secours (Sdis76).



Un nouveau point de situation devrait intervenir dans la matinée. Le recours à un drone restait envisagé pour repérer d’éventuels foyers résiduels.