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Petit-Couronne : le feu de végétation éteint, les pompiers traquent encore les points chauds

SEINE-MARITIME


Dimanche 26 Avril 2026 - 08:50

Après une nuit de lutte contre les flammes à Petit-Couronne, le feu de végétation de la rue de la Pierre d’État est maîtrisé. Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime restent mobilisés ce dimanche matin pour traiter les points chauds encore actifs sur près de 1,5 hectare brûlé.




Les sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit contre le feu qui men,açàait de s'étendre - Illustration
Les sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit contre le feu qui men,açàait de s'étendre - Illustration
Déclenché samedi soir rue de la Pierre d’État à Petit-Couronne, l’important feu d’espace naturel est désormais maîtrisé. Les sapeurs-pompiers poursuivent toutefois ce dimanche matin un long travail de noyage pour éviter toute reprise sur cette zone parcourue par les flammes sur environ 1,5 hectare.


Dans la nuit, l’incendie a continué de progresser sur la parcelle n°84, nécessitant l’envoi de renforts avec deux engins pompes tout-terrain et un porteur d’eau. Aucun blessé n’a été signalé durant toute l’intervention.

Les principaux foyers éteints dans la nuit

Vers 2 heures du matin, les principaux foyers étaient éteints. Le feu persistait néanmoins dans la tourbe, un terrain particulièrement sensible où la combustion peut se maintenir en profondeur. Quatre engins ont alors été maintenus sur place pour traiter les points chauds et les souches encore incandescentes.

À 7h10, les opérations se poursuivaient toujours avec un dispositif allégé. Un traitement au mouillant a été engagé sur une partie de la zone sinistrée. Ce produit permet à l’eau de mieux pénétrer dans les couches brûlées afin d’atteindre les braises enfouies. De la mousse peut également être utilisée pour former un tapis isolant et limiter tout redémarrage du feu, explique le service dépârteùental d'incendie et de secours (Sdis76).

Un nouveau point de situation devrait intervenir dans la matinée. Le recours à un drone restait envisagé pour repérer d’éventuels foyers résiduels.



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