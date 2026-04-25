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Incendie : 15 000 m² de végétation ravagés par les flammes ce soir à Petit-Couronne

SEINE-MARITIME


Samedi 25 Avril 2026 - 22:20

Un vaste feu de végétation s’est déclaré ce samedi soir à Petit-Couronne, rue de la Pierre d’État. Plus de 15.000 m² ont déjà été parcourus par les flammes, mobilisant d’importants moyens de secours.




Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m², ont constaté les sapeurs-pompiers - Illustration © infoNormandie
Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m², ont constaté les sapeurs-pompiers - Illustration © infoNormandie
Un incendie mobilise d’importants moyens de secours ce samedi soir à Petit-Couronne, rue de la Pierre d’État. L’appel a été reçu à 19h50 pour un feu d’espace naturel.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le sinistre concernait une zone boisée composée de résineux et d’arbustes. Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m².

Quatre lances à incendie activées

Treize sapeurs-pompiers avec six engins ont été engagés sur place. Une équipe drones, les services de la mairie ainsi que la police participent également à l’opération.

Les secours ont procédé à des reconnaissances pour localiser précisément les foyers avant de lancer l’extinction au moyen de quatre lances à incendie.

Selon un bilan provisoire, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours en soirée.

Une enquête va être ouverte dans la soirée par les services de police afin d'identifier l'origine des départs de feu. 




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