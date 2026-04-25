Incendie : 15 000 m² de végétation ravagés par les flammes ce soir à Petit-Couronne

Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m², ont constaté les sapeurs-pompiers - Illustration © infoNormandie
Un incendie mobilise d’importants moyens de secours ce samedi soir à Petit-Couronne, rue de la Pierre d’État. L’appel a été reçu à 19h50 pour un feu d’espace naturel.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le sinistre concernait une zone boisée composée de résineux et d’arbustes. Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m².
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le sinistre concernait une zone boisée composée de résineux et d’arbustes. Le front de flammes s’étendait sur environ 100 mètres de long, avec une surface déjà brûlée estimée à 15.000 m².
Quatre lances à incendie activées
Treize sapeurs-pompiers avec six engins ont été engagés sur place. Une équipe drones, les services de la mairie ainsi que la police participent également à l’opération.
Les secours ont procédé à des reconnaissances pour localiser précisément les foyers avant de lancer l’extinction au moyen de quatre lances à incendie.
Selon un bilan provisoire, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours en soirée.
Une enquête va être ouverte dans la soirée par les services de police afin d'identifier l'origine des départs de feu.
Les secours ont procédé à des reconnaissances pour localiser précisément les foyers avant de lancer l’extinction au moyen de quatre lances à incendie.
Selon un bilan provisoire, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention était toujours en cours en soirée.
Une enquête va être ouverte dans la soirée par les services de police afin d'identifier l'origine des départs de feu.