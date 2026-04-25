Incendie : 15 000 m² de végétation ravagés par les flammes ce soir à Petit-Couronne

SEINE-MARITIME

Un vaste feu de végétation s’est déclaré ce samedi soir à Petit-Couronne, rue de la Pierre d’État. Plus de 15.000 m² ont déjà été parcourus par les flammes, mobilisant d’importants moyens de secours.