Dieppe : il prend le volant après avoir bu une bouteille de vin

L’automobiliste, un habitant de Bracquemont âgé de 53 ans, présentait plusieurs signes d’ébriété. Il a indiqué aux policiers avoir consommé une bouteille de vin avant de prendre le volant.



Soumis à un dépistage, celui-ci s’est révélé positif. Les vérifications réalisées ensuite au commissariat ont établi un taux de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,60 g par litre de sang. Un taux supérieur à trois fois la limite autorisée.



Le dépistage de stupéfiants effectué dans le cadre de la procédure s’est en revanche révélé négatif.



Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate et son véhicule a été immobilisé puis placé en sécurité au commissariat.