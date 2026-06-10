Dieppe : il prend le volant après avoir bu une bouteille de vin

L'automobiliste a indiqué aux policiers avoir consommé une bouteille de vin avant de prendre le volant. - Illustration © Pexels
Vers 0h05, un équipage du commissariat de Dieppe avait mis en place un contrôle d’alcoolémie rue Victor-Hugo, dans le centre-ville. Les fonctionnaires ont alors remarqué l’arrivée d’une Citroën C5 circulant à vive allure. Selon les policiers, le conducteur a éprouvé des difficultés à immobiliser son véhicule malgré les injonctions qui lui étaient adressées, avant de finalement s’arrêter quelques mètres après le dispositif.
Plus de trois fois le seuil délictuel
L’automobiliste, un habitant de Bracquemont âgé de 53 ans, présentait plusieurs signes d’ébriété. Il a indiqué aux policiers avoir consommé une bouteille de vin avant de prendre le volant.
Soumis à un dépistage, celui-ci s’est révélé positif. Les vérifications réalisées ensuite au commissariat ont établi un taux de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,60 g par litre de sang. Un taux supérieur à trois fois la limite autorisée.
Le dépistage de stupéfiants effectué dans le cadre de la procédure s’est en revanche révélé négatif.
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate et son véhicule a été immobilisé puis placé en sécurité au commissariat.
Soumis à un dépistage, celui-ci s’est révélé positif. Les vérifications réalisées ensuite au commissariat ont établi un taux de 0,80 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,60 g par litre de sang. Un taux supérieur à trois fois la limite autorisée.
Le dépistage de stupéfiants effectué dans le cadre de la procédure s’est en revanche révélé négatif.
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate et son véhicule a été immobilisé puis placé en sécurité au commissariat.