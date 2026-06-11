Le Havre : rétention de permis et voiture en fourrière pour un conducteur positif au cannabis

L'automobiliste a été contrôlé posiftif aux stupéfiants dans le courant de la nuit - Illustration
Au cours d'une patrouille de routine au cours de la nuit dernière, les policiers ont interpellé un conducteur circulant sous l'emprise de produits stupéfiants au Havre.
Vers 0h25, cette nuit de mercredi à jeudi, rue de Rouelle, l'attention des fonctionnaires a été attirée par une Renault Twingo présentant des parties saillantes au niveau du pare-chocs arrière gauche. Les policiers ont alors décidé de procéder à un contrôle routier.
Au volant se trouvait un homme de 52 ans, titulaire d'un permis de conduire valide. Soumis aux dépistages réglementaires, l'automobiliste a tout d'abord été contrôlé négatif à l'alcool. En revanche, le test de dépistage des stupéfiants s'est révélé positif au THC, principe actif du cannabis.
Un prélèvement salivaire a été effectué afin de confirmer le résultat. Le conducteur a été interpellé pour conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Vers 0h25, cette nuit de mercredi à jeudi, rue de Rouelle, l'attention des fonctionnaires a été attirée par une Renault Twingo présentant des parties saillantes au niveau du pare-chocs arrière gauche. Les policiers ont alors décidé de procéder à un contrôle routier.
Au volant se trouvait un homme de 52 ans, titulaire d'un permis de conduire valide. Soumis aux dépistages réglementaires, l'automobiliste a tout d'abord été contrôlé négatif à l'alcool. En revanche, le test de dépistage des stupéfiants s'est révélé positif au THC, principe actif du cannabis.
Un prélèvement salivaire a été effectué afin de confirmer le résultat. Le conducteur a été interpellé pour conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Permis retenu et véhicule en fourrière
Les policiers ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Le véhicule, appartenant à un tiers, a été placé en fourrière par le garage de permanence.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont également constaté un défaut de contrôle technique. Cette infraction a donné lieu à une verbalisation. L'homme a été conduit au commissariat pour y être auditionné.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont également constaté un défaut de contrôle technique. Cette infraction a donné lieu à une verbalisation. L'homme a été conduit au commissariat pour y être auditionné.