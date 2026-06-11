Alcoolisé, sous cannabis, sans permis ni assurance, un automobiliste interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray

Lors du contrôle, l'automobiliste s'est montré incapable de présenter une pièce d'identité ou les documents administratifs du véhicule. Les vérifications effectuées par les policiers ont rapidement révélé une accumulation d'infractions.



L'homme, âgé de 33 ans et domicilié à Barentin selon ses déclarations, n'avait jamais été titulaire du permis de conduire. Les policiers ont également constaté que la Volkswagen Polo n'était pas assurée et faisait déjà l'objet d'une mesure d'immobilisation.



Présentant des signes manifestes d'alcoolisation, notamment des propos incohérents et une démarche hésitante, il a été soumis à différents dépistages.



L'éthylomètre a révélé un taux de 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit un niveau supérieur au seuil délictuel. Le dépistage salivaire s'est également révélé positif au cannabis.