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Alcoolisé, sous cannabis, sans permis ni assurance, un automobiliste interpellé à Saint-Étienne-du-Rouvray

SEINE-MARITIME


Jeudi 11 Juin 2026 - 13:31

Un homme de 33 ans a été placé en garde à vue cette nuit du jeudi 11 juin. Contrôlé au volant d'une voiture à Saint-Étienne-du-Rouvray alors qu'il n'avait jamais obtenu le permis de conduire, il conduisait également sous l'emprise de l'alcool et du cannabis.




Le conducteur a été contrôlé avec un taux de 1,10 g d'alcool dans le sang - Illustration
Le conducteur a été contrôlé avec un taux de 1,10 g d'alcool dans le sang - Illustration
Vers 2h15, une patrouille de police a repéré une Volkswagen Polo circulant à vive allure sur l'avenue des Canadiens, en direction du Zénith de Rouen. Les fonctionnaires ont alors fait demi-tour afin de procéder à un contrôle.

Avant d'être intercepté, le conducteur a franchi un feu rouge. Il a finalement été contraint de s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, au niveau d'un carrefour.

Une série d'infractions constatées

Lors du contrôle, l'automobiliste s'est montré incapable de présenter une pièce d'identité ou les documents administratifs du véhicule. Les vérifications effectuées par les policiers ont rapidement révélé une accumulation d'infractions.

L'homme, âgé de 33 ans et domicilié à Barentin selon ses déclarations, n'avait jamais été titulaire du permis de conduire. Les policiers ont également constaté que la Volkswagen Polo n'était pas assurée et faisait déjà l'objet d'une mesure d'immobilisation.

Présentant des signes manifestes d'alcoolisation, notamment des propos incohérents et une démarche hésitante, il a été soumis à différents dépistages.

L'éthylomètre a révélé un taux de 0,55 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit un niveau supérieur au seuil délictuel. Le dépistage salivaire s'est également révélé positif au cannabis.

Placé en garde à vue

Compte tenu de son état d'ébriété, le trentenaire n'a pas pu être entendu immédiatement. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance.

Le véhicule a été saisi et pris en charge par la fourrière.
 



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