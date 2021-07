Personnes en situation de handicap : la secrétaire d’État en visite à Rouen, ce jeudi 8 juillet

Un peu plus tard, rue aux Ours toujours à Rouen, la secrétaire d’État participera à l’inauguration du restaurant Le XXI, un établissement adapté qui emploie des personnes en situation de handicap.



Un déjeuner et des échanges avec les équipes du restaurant sont prévus, ainsi qu’une discussion autour de ce projet inclusif et solidaire (12 personnes employées porteuses de trisomie 21, de troubles cognitifs et de déficience intellectuelle).



A cette occasion, une convention entre le restaurant le XXI et Pôle emploi-Rouen sera signée.