Pari tenu : la chenille humaine de l'Armada bat le record du monde et détrône les Bretons

14h30 : arrivée du Raid Viking :



En parallèle de l’arrivée de la Fremm, une équipe cycliste, composée de marins du navire et de jeunes en préparation militaire, terminera le Raid Viking. Parti de Brest, ce raid sillonnera les pistes cyclables du département avec pour dernière étape Pont L’Evêque – Duclair – Rouen où les premiers participants sont attendus vers 14h30.



Journée conférence « Agir ensemble pour une croissance responsable », organisée par le MEDEF Normandie



Exposition « Océans des plastiques » à partir de 10 heures au Pavillon des transitions



Les animations se poursuivent sur le site de l'Armada : baptêmes de voiles, de plongée, championnat de beach soccer, et bien sûr les concerts et les feux d’artifice.



Bal portugais, rue Saint Julien



Présentation des livres édités à l’occasion de l’Armada 2023 aux Éditions des Falaises



A noter également le mercredi 14 juin à 14 heures, le défilé des marins. Le départ est fixé sur la rive gauche à 14h30 devant le 108 et l'arrivée à 16h30 place de l’Hôtel de ville.