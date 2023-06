Parachutage de colis à la maison d'arrêt d'Evreux : trois jeunes gens interpellés

En surveillance dans le quartier de La Madeleine à Evreux (Eure), l'attention de la brigade anti-criminalité, de passage rue de la Marnière-Riga, a été attirée par trois jeunes gens qui marchaient en direction de la maison d'arrêt. A la vue des policiers, ils ont alors tenté de dissimuler des petits paquets.



Lors du contrôle, il est apparu que les paquets en question étaient en fait des trois chaussettes lestées destinées à être parachutées par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Elles contenaient quatre sandwiches, des cigarettes, un peu plus de 76 grammes de résine de cannabis, 5,54 g d'herbe de cannais et un briquet.



Deux des jeunes gens, âgés de 17 ans, sont domiciliés à Evreux, le troisième âgé de 16 ans est originaire de Morainvilliers (Yvelines). Ils ont été interpellés et placés en garde à vue le temps de leur audition. Ils sont ressortis libres de l'hôtel de police avec une convocation devant le juge des enfants pour le 26 juillet prochain.